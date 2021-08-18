Бот, который грабит детей: эксперты выявили новую циничную схему обмана в соцсети ВКонтакте

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В соцсетях подростков поджидают «игровые боты» с предложениями быстрого и интересного заработка. Реклама таких игровых ботов обещает добывать виртуальные «алмазы», которые потом можно обменять на реальные деньги. Их название может меняться, самый актуальный на момент написания материала — GameBot во ВКонтакте.

Мошенничество начинается уже в тот момент, когда бот требует пригласить друзей или оплатить VIP-доступ. По сообщениям пользователей, когда игрок решает вывести якобы заработанные деньги, от него требуют заплатить комиссию за конвертацию.

После оплаты аккаунт пользователя блокируется, и никаких заработанных денег, разумеется, не выводится.

Большинство школьников не читает пользовательского соглашения таких ботов, в котором разработчики цинично и прямолинейно снимают с себя ответственность за выплату вознаграждения (цитируется по соглашению GameBot):

«7.7.6.Сервис может, но не обязуется производить Вывод Средств, на электронные счета, самым активным Пользователям. Сумма Вывода определяется Владельцем сервиса исходя из активности Пользователя, суммы его добровольных пожертвований, а также из своего личного субъективно-оценочного мнения. Активность Пользователей определяется Владельцем Сервиса на основании только лишь его личного субъективно-оценочного мнения

7.7.9. Любые финансовые вливания в Сервис, осуществляемые пользователем, являются добровольными пожертвованиями. Сервис оставляет за собой право вознаграждать пользователя Игровой Валютой.

7.7.10. Ответственность Владельца Сервиса ограничивается 1 (одним) российским рублём. Ответственность Пользователя за использование Сервиса возлагается на самого Пользователя».

Владимир Тарачев, начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей:

«Согласно п. 4.1. Соглашения «Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только после принятия Пользователем данного соглашения (Нажатие кнопки «Начать» Пользователем в Чат-боте, либо любым другим сообщением, которое спровоцирует бота на ответ пользователю). Однако пользователи могут не увидеть это Пользовательское соглашение, поскольку его нет возле кнопки «Начать». Об этом может косвенно говорить статистика: в конце Пользовательского соглашения указано количество просмотров — сейчас 34 615 раз, а количество подписчиков сообщества — 405 062. Соответственно, фактически осуществляется доступ несовершеннолетних в бот, предназначенный для категории 18+, при этом никаких барьеров нет».

Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой специфической рекламы, обнаруженной ими в ВК-сообществах с большим количеством несовершеннолетних как целевой аудитории (популярные сериалы, искусство татуировки, и т. п. ).

Реклама стилистикой имитирует реальные диалоги пользователей, что можно счесть введением в заблуждение несовершеннолетних с целью вовлечь их в нерегулируемые законом финансовые активности, регулируемые только «личным субъективно-оценочным мнением» разработчиков.

В интернете можно найти достаточное количество развернутых отзывов (например it-actual.ru/gamebot-review.html), в которых такие игры характеризуются как мошенничество, с подробным описанием механизма. Комментарии на самой странице в соцсети однотипны и, по-видимому, создаются ботами и фейковыми аккаунтами.

Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества:

«Мы рекомендуем школьникам, желающим заработать, избегать любых игр в социальных сетях, в которых обещают реальный заработок. Скорее всего, произойдет обратное: подростки заплатят разработчикам, и в тот момент, когда осознают, что их обманули, будет уже слишком поздно».

Роскачество направило информацию по факту выявления потенциальных мошенников в Роскомнадзор и администрацию социальной сети. Ответ пресс-службы Во Вконтакте поступил через несколько часов:

«Мы проверили сообщество, которому принадлежит бот, и заблокировали его за нарушение правил площадки. В ближайшее время наша команда проведёт дополнительную проверку подобных сообществ на сопутствующие нарушения».

Роскачество призывает подростков и родителей к бдительности до окончания проверки.