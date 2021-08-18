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На трассе в Тульской области сбили 16-летнего парня: разыскивается водитель-убийца

На трассе в Тульской области сбили 16-летнего парня: разыскивается водитель-убийца

По одной из версий, подростка сбил грузовик, а потом добил еще один автомобиль.

Утром 18 августа в районе деревни Доброе Семя на дороге Тула-Белев был найден труп 16-летнего парня. По предварительной информации, около 4 утра пешехода сбила машина и скрылась с места.

Как стало известно Myslo, накануне происшествия парень с приятелем отдыхали в местном кафе. Затем он по какой-то причине решил пойти на автозаправку по проезжей части. Парень был в наушниках и слушал музыку. Из-за этого он, скорее всего, не услышал приближающийся автомобиль.

По одной из версий, пешехода сбил грузовик, а затем переехала еще одна машина.

УГИБДД УМВД России по Тульской области разыскивает свидетелей и очевидцев данного ДТП. Если у вас есть информация, сообщайте по следующим номерам:

  • телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54,
  • телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
  • ОГИБДД МОМВД России по Суворовскому району по номеру телефона 8 (48763) — 2−48−73 и О. П. Дубенское (ДЧ) 8 (48732)-2−14−36,
  • телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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вчера, в 13:01 −5
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