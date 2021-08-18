На трассе в Тульской области сбили 16-летнего парня: разыскивается водитель-убийца

По одной из версий, подростка сбил грузовик, а потом добил еще один автомобиль.

Утром 18 августа в районе деревни Доброе Семя на дороге Тула-Белев был найден труп 16-летнего парня. По предварительной информации, около 4 утра пешехода сбила машина и скрылась с места.

Как стало известно Myslo, накануне происшествия парень с приятелем отдыхали в местном кафе. Затем он по какой-то причине решил пойти на автозаправку по проезжей части. Парень был в наушниках и слушал музыку. Из-за этого он, скорее всего, не услышал приближающийся автомобиль.

По одной из версий, пешехода сбил грузовик, а затем переехала еще одна машина.

УГИБДД УМВД России по Тульской области разыскивает свидетелей и очевидцев данного ДТП. Если у вас есть информация, сообщайте по следующим номерам: