Жалобы на коммунальщиков и юридическая помощь: за чем туляки идут в Общественную палату

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За первое полугодие к общественникам обратились 176 человек – 113 в письменной и 63 в устной форме. Больше всего люди недовольны качеством оказываемых услуг в сфере ЖКХ – этому вопросу посвящены 43% обращений.

На втором месте жалобы, касающиеся социальной сферы – 37% от общего числа. Третье место (15%) – просьбы об оказании юридической консультации. Такие цифры озвучила председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.

Эксперты Общественной палаты ведут личные приемы, на которых готовы проконсультировать людей по наболевшим вопросам, либо направить запрос в орган исполнительной власти для решения проблемы. В районах области тоже действуют общественные приемные – активнее всего они работают в Суворовском, Белевском, Киреевском и Щекинском районах, а также в Новомосковске.