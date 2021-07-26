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Рейд ГИБДД в Кондуках: на водителей составили 39 протоколов

Рейд ГИБДД в Кондуках: на водителей составили 39 протоколов

Самое массовое нарушение – излишняя тонировка на автомобилях.

Сотрудники Госавтоинспекции с пятницы по воскресенье провели профилактические мероприятия вблизи деревни Кондуки Узловского района. Сотрудники ДПС выявляли нарушения ПДД, а также беседовали с водителями и напоминали им о важности соблюдения требований законодательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, инспекторы выявили 39 нарушений. Среди них 12 фактов, связанных с нарушением использования тонировки, 4 случая управления транспортным средством водителями, не имеющими такого права, 2 — управление транспортом без документов.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:59 +4
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