Рейд ГИБДД в Кондуках: на водителей составили 39 протоколов

Сотрудники Госавтоинспекции с пятницы по воскресенье провели профилактические мероприятия вблизи деревни Кондуки Узловского района. Сотрудники ДПС выявляли нарушения ПДД, а также беседовали с водителями и напоминали им о важности соблюдения требований законодательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, инспекторы выявили 39 нарушений. Среди них 12 фактов, связанных с нарушением использования тонировки, 4 случая управления транспортным средством водителями, не имеющими такого права, 2 — управление транспортом без документов.