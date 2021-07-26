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Топ-5 нетульских автомобилей: по городу рассекают москвичи и калужане
Фото из архива Myslo.

Топ-5 нетульских автомобилей: по городу рассекают москвичи и калужане

17% автомобилей на тульских дорогах приехали из других регионов.

Любопытную статистику за прошедшую неделю собрали специалисты тульского ситуационно-аналитического центра. Они составили топ-5 регионов, автовладельцы из которых посещают наш город (или просто зарегистрировали там свое авто. — Прим. авт.).

На 1-м месте с огромным отрывом Москва, за ней следует Подмосковье, также Тулу довольно часто посещают калужане, а реже всего к нам заглядывают тверяки и рязанцы.

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