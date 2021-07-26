Топ-5 нетульских автомобилей: по городу рассекают москвичи и калужане

Фото из архива Myslo.

Любопытную статистику за прошедшую неделю собрали специалисты тульского ситуационно-аналитического центра. Они составили топ-5 регионов, автовладельцы из которых посещают наш город (или просто зарегистрировали там свое авто. — Прим. авт.).

На 1-м месте с огромным отрывом Москва, за ней следует Подмосковье, также Тулу довольно часто посещают калужане, а реже всего к нам заглядывают тверяки и рязанцы.