Видео ночной погони в Туле: у уснувшего после задержания водителя «Оки» нашли подозрительный порошок

Накануне поздно вечером экипаж отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД региональной полиции задержал подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» инспекторы обратили внимание на подозрительное поведение водителя старенькой «Оки». Увидев автомобиль с мигалками, мужчина сначала изменил направление движения, а затем попытался скрыться. Гаишники бросились в погоню.

Юркая маленькая «Ока» на значительной скорости петляла по узкому частному сектору между ул. Шоссейной и Щекинским шоссе, пытаясь оторваться от служебного Nissan Teana. Поднимая клубы пыли, водитель несколько раз проскакивал в опасной близости от пешеходов.

«Оку» поймали в тупике на ул. Чапаева. Нарушитель отказывался подчиняться инспекторам, поэтому им пришлось применить к нему силу и надеть на него наручники. Стоит отметить, что вскоре после задержания водитель уснул прямо на земле, со скованными за спиной руками.

Оказалось, что мужчина ранее судим за убийство и провел в местах лишения свободы чуть менее 10 лет. При осмотре автомобиля нашли несколько смартфонов, кухонный нож, гнилой арбуз, а также пакет с подозрительным веществом. Неопрятный салон «Оки», кстати, выглядел так, словно водитель в ней живет.

В настоящее время 38-летний житель поселка Косая Гора задержан. Обнаруженный при нем пакет с неизвестным веществом направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области.

«Ранее судимый за тяжкое преступление житель поселка Косая Гора задержан. Обнаруженный при нем пакет с неизвестным веществом направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области», — сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.