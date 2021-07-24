Видео ночной погони в Туле: у уснувшего после задержания водителя «Оки» нашли подозрительный порошок
Мужчина пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, петляя ночью по частному сектору.
Накануне поздно вечером экипаж отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД региональной полиции задержал подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» инспекторы обратили внимание на подозрительное поведение водителя старенькой «Оки». Увидев автомобиль с мигалками, мужчина сначала изменил направление движения, а затем попытался скрыться. Гаишники бросились в погоню.
Юркая маленькая «Ока» на значительной скорости петляла по узкому частному сектору между ул. Шоссейной и Щекинским шоссе, пытаясь оторваться от служебного Nissan Teana. Поднимая клубы пыли, водитель несколько раз проскакивал в опасной близости от пешеходов.
«Оку» поймали в тупике на ул. Чапаева. Нарушитель отказывался подчиняться инспекторам, поэтому им пришлось применить к нему силу и надеть на него наручники. Стоит отметить, что вскоре после задержания водитель уснул прямо на земле, со скованными за спиной руками.
Оказалось, что мужчина ранее судим за убийство и провел в местах лишения свободы чуть менее 10 лет. При осмотре автомобиля нашли несколько смартфонов, кухонный нож, гнилой арбуз, а также пакет с подозрительным веществом. Неопрятный салон «Оки», кстати, выглядел так, словно водитель в ней живет.
В настоящее время 38-летний житель поселка Косая Гора задержан. Обнаруженный при нем пакет с неизвестным веществом направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области.
«Ранее судимый за тяжкое преступление житель поселка Косая Гора задержан. Обнаруженный при нем пакет с неизвестным веществом направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области», — сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.
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