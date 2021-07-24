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Матч «Локомотив» — «Арсенал» пройдет без зрителей
Фото: arsenaltula.ru

Матч «Локомотив» — «Арсенал» пройдет без зрителей

Количество проданных абонементов и лож в разы превысило разрешенное к посещению игры количество зрителей.

Футбольный матч «Локомотив» — «Арсенал» будет проходить без зрителей. Об этом заявила пресс-служба «Локо» на официальной страничке футбольного клуба в ВКонтакте.
 
В объявлении говорится, что приоритетом является здоровье болельщиков, футболистов и сотрудников клуба. В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более пятисот человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей.
 
«На протяжении прошедшего сезона ФК «Локомотив» выполнял все требования по соблюдению санитарного регламента и охране здоровья посетителей стадиона. Перед началом нового сезона службами клуба были проведены все необходимые подготовительные мероприятия, привлечены дополнительные ресурсы для организации удобного прохода болельщиков на стадион при необходимости использования QR-кодов. В случае принятия надзорными органами соответствующего решения мы будем готовы к допуску болельщиков на стадион», — сообщила команда.
 
Напомним,  матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится 24 июля 2021 года, в 20:00, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
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Автор: Сергей Стариков
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