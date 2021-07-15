В Суворове воры ночью спилили металлический забор

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Сначала они похитили одну секцию, а затем вернулись за второй.

В Суворовском районе полицейские установили подозреваемых в совершении краж. Местные жители могут быть причастны к хищениям секций металлического забора.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 36-летний неработающий мужчина вместе с 40-летним подельником ночью спилили секцию забора на одной из городских улиц.

Позже один из воришек вернулся на место кражи с 53-летним приятелем – им удалось срезать ещё одну секцию ограждения. Полицейские быстро изобличили злоумышленников. Похищенные элементы забора обнаружены и изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.