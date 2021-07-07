На М-2 «Крым» автомобиль Lada сбил лося: водитель госпитализирован

Фото УГИБДД по Тульской области.

6 июля в 21.20 на 172-м километре автодороги М-2 «Крым» 51-летний водитель автомобиля Lada Largus, по предварительной информации, сбил лося и вылетел в кювет.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель, он был госпитализирован с различными травмами.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: при наезде на животное нужно учитывать следующие рекомендации:

при любых повреждениях, полученных животным или нанесенных автомобилю, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД — это полностью исключит возможность наказания за оставление места ДТП;

если животное погибло либо получило серьезные повреждения, его владелец сможет получить компенсацию по программе ОСАГО — страховка будет выплачена в пределах 400 тыс. руб., так как животное относится к имуществу;

если автомобиль получил повреждения, водитель сможет получить компенсацию по полису КАСКО либо с собственника животного, нарушившего обязанности по контролю за своим имуществом.

Возможно возмещение ущерба, причиненного автомобилю, за счет собственника животного. Для этого нужно доказать, что животное оказалось на дороге по вине своего владельца.

Определить вину в таком ДТП сможет только суд при рассмотрении гражданского дела. Если вина собственника животного в ДТП отсутствует, водителю предстоит возместить ущерб как владельцу источника повышенной опасности. Процедура возмещения ущерба может проходить в рамках ОСАГО либо путем подачи иска в суд. Для получения страховки владелец животного должен представить заявление и документы, подтверждающие размер причиненного ущерба.



Стоимость домашних животных может быть определена оценщиком либо по документам об их приобретении.