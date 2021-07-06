В Тульской области Chevrolet улетел в кювет: пострадал водитель

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 июля в 23.20 на 5-м километре автодороги «Подъезд к н. п. Орловка» 48-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti Klan, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал сам водитель. Его госпитализировали с различными травмами.