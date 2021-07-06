Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области Chevrolet улетел в кювет: пострадал водитель
ДТП случилось в Куркинском районе.
5 июля в 23.20 на 5-м километре автодороги «Подъезд к н. п. Орловка» 48-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti Klan, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал сам водитель. Его госпитализировали с различными травмами.
госавтоинспекция
Большинство аварий случается из-за несоблюдения Правил дорожного движения — выезда на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдения дистанции, вождения в утомленном состоянии.
Находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!
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