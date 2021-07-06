Ребёнок из Тулы утонул в Анапе: найдено тело второго спасателя

В Витязево спасатели достали из воды тело 47-летнего мужчины, который 5 июля пытался спасти тонувшего мальчика из Тулы. Первым на выручку подростку бросился его отец – он тоже погиб.

Сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю начали доследственную проверку для установления всех обстоятельств трагедии. По предварительным данным, волна сбила ребёнка с ног и унесла в море.