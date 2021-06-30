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Во время матча Швеция – Украина фанат напал на уроженца Тулы
Фото: соцсети.

Во время матча Швеция – Украина фанат напал на уроженца Тулы

В настоящее время наш земляк проживает в Шотландии.

На матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 произошел инцидент. Во время матча Швеция – Украина на трибуне один из болельщиков напал на другого. Последнего ранее сфотографировали с российским триколором на плечах, в обнимку с другом, на плечах которого был украинский флаг. Потасовка закончилась порванной майкой и отобранным флагом.
 
Оказалось, что напали на жителя Шотландии, который родом из Тулы. В интервью перед игрой он рассказал, что будет болеть за украинцев вместе с двумя своими друзьями. Последние были в форме Украины и Польши — все трое сейчас живут в Глазго.
 
Стоит отметить, что друг уроженца Тулы пытался защитить его от своих агрессивно настроенных соотечественников и в конце накрыл его украинским флагом.
 
«Жалко, когда происходят такие события, как с этим парнем. Да, он россиянин, но болел в том матче за Украину. Ничего особенного тут нет, и побить его за это — странно. То есть ты болеешь за команду, а ее болельщики тебя за это еще и бьют. Думаю, там наверняка была какая-то перебранка. Возможно, его стали обзывать или что-то в этом роде, и всё закончилось такими событиями. Но вообще это, конечно, неправильно. Я понимаю, если бы он болел против. Но он болел за Украину. И вот это вот удивительно», — прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сайту «Газета.Ru».

 

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