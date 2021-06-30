Во время матча Швеция – Украина фанат напал на уроженца Тулы

Фото: соцсети.

В настоящее время наш земляк проживает в Шотландии.

На матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 произошел инцидент. Во время матча Швеция – Украина на трибуне один из болельщиков напал на другого. Последнего ранее сфотографировали с российским триколором на плечах, в обнимку с другом, на плечах которого был украинский флаг. Потасовка закончилась порванной майкой и отобранным флагом.

Оказалось, что напали на жителя Шотландии, который родом из Тулы. В интервью перед игрой он рассказал, что будет болеть за украинцев вместе с двумя своими друзьями. Последние были в форме Украины и Польши — все трое сейчас живут в Глазго.

Стоит отметить, что друг уроженца Тулы пытался защитить его от своих агрессивно настроенных соотечественников и в конце накрыл его украинским флагом.