В Щекинском районе во время массовой драки с участием 30 человек убили мужчину
Пострадавший скончался в больнице от ножевых ранений.
В ночь на 20 июня в Советске Щекинского района Тульской области произошла массовая драка. Об этом корреспонденту рассказал местный житель. По его словам, конфликт произошел в ночном заведении на территории лодочной станции.
«Это было в третьем часу ночи. По Указу губернатора сейчас действует запрет на работу заведений ночью. Почему оно было открыто?», — отметил читатель Myslo.
В региональном Следственном комитете подтвердили информацию о происшествии. По данным пресс-службы ведомства, в ночь на 20 июня в баре при лодочной станции в Советске произошла массовая драка с участием 30 человек. Причиной конфликта стало алкогольное опьянение двух посетителей бара.
«39-летний местный житель нанес несколько ударов ножом 26-летнему жителю города Щекино. С полученными повреждениями потерпевший госпитализирован и впоследствии скончался», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.
По данному факту СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований указа губернатора Тульской области об ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции, предусматривающего запрет на оказание услуг организациями общественного питания в ночное время.
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