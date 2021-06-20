В Щекинском районе во время массовой драки с участием 30 человек убили мужчину

В ночь на 20 июня в Советске Щекинского района Тульской области произошла массовая драка. Об этом корреспонденту рассказал местный житель. По его словам, конфликт произошел в ночном заведении на территории лодочной станции.

«Это было в третьем часу ночи. По Указу губернатора сейчас действует запрет на работу заведений ночью. Почему оно было открыто?», — отметил читатель Myslo.

В региональном Следственном комитете подтвердили информацию о происшествии. По данным пресс-службы ведомства, в ночь на 20 июня в баре при лодочной станции в Советске произошла массовая драка с участием 30 человек. Причиной конфликта стало алкогольное опьянение двух посетителей бара.