Какие самые популярные приложения для Android среди туляков

Согласно исследованию аналитиков App Annie, в основном жители нашей страны используют смартфоны для общения в мессенджерах, просмотра новостей и видео в соцсетях, онлайн-банкинга, шопинга и поиска информации в интернете.

Однако современные гаджеты могут стать не просто центром развлечений, но и настоящим помощником в повседневных делах. Мы проанализировали топ самых скачиваемых приложений для Android и выбрали самые полезные.

«Госуслуги». Все знают о государственном сервисе, при помощи которого можно решить множество вопросов: начиная от оформления выплат на детей и заканчивая сделками по продаже недвижимости или авто. Приложение «Госуслуг» выручит, если под рукой нет компьютера.

Карты. В топе фигурирует сразу несколько сервисов навигации – «Яндекс», Google, «2Гис». Выбирайте на свой вкус. Такое приложение поможет избежать пробок и очень пригодится в любой дороге. Качайте и будьте наготове в случае, если надо будет срочно проложить маршрут.

Фитнес-трекер. В числе лучших фигурируют Google Git, «Gps спортивный трекер» и Mi Fit. Возможно, некоторые из вас зададут вопрос – а зачем нам трекер, если мы не бегаем по утрам? А вот тут кроется хитрость. Приложение можно использовать для того, чтобы отметить, где вы оставили машину на огромной парковке, оно пригодится при прогулках в лесу, ведь по своим следам просто выйти назад, даже если вы заблудились. Ну и основные функции «выложить трек пробежки в соцсетях» тоже никто не отменял.

Вода. Нет, мы предлагаем не воду, а приложение, которое поможет контролировать потребление жидкости. Между прочим, по статистике большинство россиян забывают вовремя выпить стакан воды, а это чревато ухудшением самочувствия. Тем более что погода наконец стала жаркой, а в такие дни особенно важно следить за водным балансом. Качайте на выбор любое из доступных приложений, благо что все они просты и удобны.

Редактор фото и видео. В век соцсетей наличие классного редактора для обработки контента – это залог успеха. Удобная программа для обработки «сторис» в Instagram – Story Lab: там есть и рамочки, и шаблоны, и различные шрифты. А видео хорошо редактировать в VideoMaker – здесь и музыку можно наложить, и стильное оформление сделать.

Алло-алло, оформите мне гигабайты. Конечно же, стоит помнить, что программы бесполезны, когда на смартфоне закончился интернет. Если вы клиент Tele2, то приложение оператора вам в помощь. В нем можно крайне выгодно докупить трафик или минуты у других пользователей, получить консультацию специалиста за пару минут – согласитесь, это намного удобнее, чем ехать в салон. А еще там доступны подарки и скидки в рамках программы лояльности «Больше». Например, сейчас можно получить промокоды на бесплатные уроки английского онлайн, электронные книги, подарки при заказе в магазине косметики и многое другое. Вероятно, неспроста за последний год число пользователей приложения выросло в 1,5 раза.