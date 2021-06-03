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Суд оправдал туляка, нарушившего тайну личной переписки
Фото из архива Myslo.

Суд оправдал туляка, нарушившего тайну личной переписки

Ранее Пролетарский суд признал оператора пункта техосмотра ООО «Эксперт Авто» виновным в совершении преступления. Апелляцию они с адвокатом выиграли.

Myslo уже рассказывал эту спорную историю осенью прошлого года. Напомним обстоятельства.

Туляк Павел Терещенко работал оператором в пункте техосмотра ООО «Эксперт Авто» (и был соучредителем этой организации). В его обязанности, в том числе, входил просмотр корпоративной электронной почты. В один из дней он пришел на работу, вывел служебный компьютер из спящего режима и увидел в браузере открытую страничку почтового сервиса.

Из заголовков и первых строчек некоторых писем он понял, что смотрит на переписку директора «Эксперт Авто» Натальи Сорокиной со страховыми агентами.
 
«То, что это личный ящик Сорокиной, я осознал не сразу: переписка имела отношение к нашей деятельности. Письма я не открывал, но понял, что Сорокина меня обманывает, оформляя диагностические карты в обход пункта техосмотра и не внося сведения в отчет. Я сделал фото монитора, чтобы потом предъявить их Сорокиной», — рассказал Павел.
 

По словам мужчины, Сорокина ничего ему не объяснила, и он обратился в Арбитражный суд с просьбой обязать Сорокину предоставить ему сведения по 51 выданной диагностической карте. Суд частично удовлетворил иск Терещенко. Сорокиной пришлось внести недостающие деньги в кассу ООО. Но она написала на Терещенко встречное заявление в полицию — за нарушение тайны личной переписки (уголовно-наказуемое деяние).

«Но я не взламывал и не подбирал ее паролей, умысла на нарушение тайны у меня не было. Я открыл браузер, увидел вкладку с почтой и по инерции начал читать сообщения», — объяснил Павел Терещенко.

В отношении Павла возбудили дело по по ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки с использованием служебного положения». Ему грозило до 4 лет лишения свободы.
 
В декабре 2020 года приговором Пролетарского районного суда Павла Терещенко осудили по ч. 1 ст. 138 УК РФ к 200 часам обязательных работ. За сроком давности привлечения к уголовной ответственности от отбытия наказания он был освобожден, но судимость оставалась. Ни Павел, ни его защитник Антон Тимофеев мириться с таким положением дел не собирались. И подали апелляционную жалобу.
 
Антон Тимофеев, адвокат:
 

Антон Тимофеев

- Моему доверителю инкриминировали нарушение тайны переписки. Но объективная сторона преступления по этой статье выражается в активной форме поведения. Это преступление, которое может быть совершено только с прямым умыслом. Мой подзащитный увидел переписку случайно, и ни о каком прямом умысле и речи быть не могло.
 
- Мы сочли, что приговор является незаконным и подлежащим отмене. Все обвинение построено на показаниях потерпевшей, у которой с Павлом уже был конфликт. В должностных обязанностях Терещенко прямо указано, что он обязан просматривать электронную почту, при этом конкретного адреса электронной почты не указано. Получается, что в тот день Терещенко вообще не нужно было прикасаться к компьютеру, лишь так он мог избежать уголовного преследования! — говорит адвокат. – Мы с подзащитным ждем публичных извинений от стороны обвинения.
 
Сегодня, 3 июня, в Тульском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу. Приговор Пролетарского районного суда от 24 декабря 2020 года в отношении Терещенко Павла Владиславовича отменили, Павел оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.
 
поможем!

Попали в беду?

Адвокат Антон Тимофеев: 8-908-557-54-72, инстаграм

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:17 +1
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Люди
Павел ТерещенкоАнтон Тимофеев
Место
Тула
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