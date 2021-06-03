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В Тульской области определили лучших сотрудников «Почты России»
Фото: пресс-служба УФПС по Тульской области.

В Тульской области определили лучших сотрудников «Почты России»

Конкурс профмастерства проводился среди представителей четырех профессий.

В Туле состоялся филиальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Почты России». В этом году за звание лучших боролись операторы связи, начальники отделений, водители и почтальоны. Участие в конкурсе приняли более 30 человек. Претендентам на победу нужно было ответить на более чем 20 вопросов на знание почтовых правил и инструкций.

– В конкурсе приняли участие представители всех почтамтов Тульской области. Мы выбрали лучших из лучших. Они представят нашу область на макрорегиональном этапе конкурса и будут бороться за победу среди 11 субъектов Российской Федерации, – отметил директор УФПС Тульской области Сергей Сергиевский.

Победители филиального этапа конкурса награждены дипломами и ценными призами от Тульской областной организации общественной организации «Профсоюз работников связи России».

Лучшим почтальоном стала Марина Илюхина из Ефремова. Второе место в номинации заняла Юлия Оболонкова из Суворова, на третьем – тулячка Людмила Щетинская. Звание «Лучший водитель» присуждено Кириллу Бурдыкину, водителю грузового автомобиля тульской автоколонны. На втором месте – Роман Самохвалов из Плавского района, третье занял алексинец Евгений Мохначев.

Лучшим оператором связи стала Елена Генкина из Алексина. На втором месте – Надежда Лазарева из Куркино, на третьем – Нина Сапронова из поселка Теплое.

В номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи» победителем стал Роман Егоров (Алексин). Второе место заняла начальник почтового отделения села Говоренки Одоевского района Ольга Куприева, третье досталось Елене Тихоновой из Тулы. Следующий этап конкурса пройдет в июне.

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