новости
новости
Регистрация
Родителям тульских школьников вернут до 50% стоимости путевок в летние лагеря
Фото из архива Myslo.

Родителям тульских школьников вернут до 50% стоимости путевок в летние лагеря

Стартовала программа компенсации путевок в летние лагеря «Детский кешбэк»

Размер возмещения может составить до половины стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Программа начала работать с 25 мая, список участвующих в программе лагерей можно найти здесь, в разделе «Детские лагеря».

Отправить ребенка в лагерь можно в течение всего лета, но вернуться он должен до 15 сентября. Также можно получить компенсации за путевки, купленные до 25 мая. Эта функция будет доступна на портале госуслуг с 15 июня.

Подробности можно узнать на сайте или по телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 08:30 0
Другие статьи по темам
Событие
детские лагерядетский кешбэклетний отдыхоздоровительные лагеря
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Возле Петелино произошло массовое ДТП
Возле Петелино произошло массовое ДТП
«Накажи автохама»: водитель Renault Duster проигнорировал сплошную на ул. Кауля
«Накажи автохама»: водитель Renault Duster проигнорировал сплошную на ул. Кауля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.