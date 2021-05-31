Родителям тульских школьников вернут до 50% стоимости путевок в летние лагеря

Фото из архива Myslo.

Размер возмещения может составить до половины стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Программа начала работать с 25 мая, список участвующих в программе лагерей можно найти здесь, в разделе «Детские лагеря».

Отправить ребенка в лагерь можно в течение всего лета, но вернуться он должен до 15 сентября. Также можно получить компенсации за путевки, купленные до 25 мая. Эта функция будет доступна на портале госуслуг с 15 июня.