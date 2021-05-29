Пьяный туляк разбил остановку на ул. Кутузова
Молодой человек задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники «Тулгорэлектротранса» сообщили в полицию, что в ночь на 23 мая неизвестный повредил стекло на остановке общественного транспорта в районе дома 46-б по улице Кутузова.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность вандала. Им оказался ранее судимый за кражи безработный 21-летний молодой человек. Он был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.
Он пояснил полицейским, что был пьян. Ногами по стеклу остановки он стал бить беспричинно, пока не разбил его.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, решается вопрос о квалификации преступного деяния и возбуждении уголовного дела.
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