Пьяный туляк разбил остановку на ул. Кутузова

Сотрудники «Тулгорэлектротранса» сообщили в полицию, что в ночь на 23 мая неизвестный повредил стекло на остановке общественного транспорта в районе дома 46-б по улице Кутузова.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность вандала. Им оказался ранее судимый за кражи безработный 21-летний молодой человек. Он был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.

Он пояснил полицейским, что был пьян. Ногами по стеклу остановки он стал бить беспричинно, пока не разбил его.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, решается вопрос о квалификации преступного деяния и возбуждении уголовного дела.