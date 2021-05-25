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Дело – табак: двое мошенников выманили у тульского предпринимателя 1,2 млн рублей

Дело – табак: двое мошенников выманили у тульского предпринимателя 1,2 млн рублей

Сказали, мужчине что в отношении него полицией проводится проверка, но они смогут все уладить. Тот вместо денег вручил им блоки сигарет.

В Туле двое местных жителей, Денис И. и Денис С., признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
 
Следователями установлено, что потерпевший занимался в Туле продажей немаркированной табачной продукции.  Двое его знакомых, 39-летний и 40-летний мужчина, заявили, что в отношении него полицией проводится проверка, но они за 1,2 млн рублей смогут все «уладить». Денег у потерпевшего не было и он вручил «товарищам» блоки сигарет на вышеуказанную сумму. 
 
Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года каждому, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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