Дело – табак: двое мошенников выманили у тульского предпринимателя 1,2 млн рублей

Сказали, мужчине что в отношении него полицией проводится проверка, но они смогут все уладить. Тот вместо денег вручил им блоки сигарет.

В Туле двое местных жителей, Денис И. и Денис С., признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователями установлено, что потерпевший занимался в Туле продажей немаркированной табачной продукции. Двое его знакомых, 39-летний и 40-летний мужчина, заявили, что в отношении него полицией проводится проверка, но они за 1,2 млн рублей смогут все «уладить». Денег у потерпевшего не было и он вручил «товарищам» блоки сигарет на вышеуказанную сумму.

Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года каждому, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.