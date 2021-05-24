Прокуратура и СК проводят проверки после падения воздушного шара под Тулой

Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после аварийной посадки воздушного шара в Ленинском районе.

Напомним, 23 мая, примерно в 19.00 в деревне Труфаново упал воздушный шар. Повалив электрический столб, он едва не рухнул на территорию частного домовладения. При падении пилот и пассажиры аэростата не пострадали, их эвакуировали организаторы полёта ещё до прибытия экстренных служб. Они рассказали местным жителям, что причиной аварии стал сильный порыв ветра, отнесший шар на электрические провода.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила СМИ, что следователем Юго-Западного следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Кроме этого, по факту происшествия проверку проведет транспортная прокуратура.