В Туле прошли балы Тульского суворовского военного училища в духе петровских ассамблей

Весенние балы состоялись 21 и 22 мая в рамках подготовки Тульской области к празднованию 350-летию со дня рождения Петра I.

Участие в торжественных мероприятиях приняли офицеры, артисты Тульского драматического театра, педагоги, музыканты, учащиеся суворовского училища и их родители. Свои первые полонез и падеграс, котильон и польку первокурсники станцевали с мамами, а воспитанники старших курсов с партнершами из различных танцевальных коллективов и образовательных учреждений Тулы.

Проведение балов в Тульском кремле позволило суворовцам познакомиться с историей осадных дворов, поиграть на старинных музыкальных инструментах, узнать интересные факты о куклах-оберегах и сделать поделки на память самостоятельно.

Напомним, в 2016 году Губернатор Алексей Дюмин предложил возродить Суворовское училище в Туле. Предложение сразу нашло поддержку у жителей области и одобрение со стороны Президента страны Владимира Путина. В этом году военное училище готовится отметить свой первый юбилей — 5 лет.

По инициативе руководства учреждения традиционный весенний бал воспитанников суворовского училища прошел в Тульском кремле.