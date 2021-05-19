Жители Косой Горы жалуются на перебои с общественным транспортом. Что ответила администрация?

Фото из архива Myslo.

В чем причина задержки рейсов?

Туляки пожаловались на перебои с общественным транспортом, следующем на Косую Гору.

- Люди не могут втиснуться в маршрутку, потому что за час прошли всего две, которые и так были битком! Две маршрутки под номером 33 за час! Ни одного 34-го. 28-й приехал один в течении часа, — пожаловались косогорцы.

Myslo запросил комментарий по данной ситуации у администрации Тулы.

Основная проблема перебоев с транспортом — неукомплектованность штата, т. е. нехватка водителей.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству рассказали, как решается данный вопрос.

- Автобусный маршрут № 28 «пос. Косая Гора — ПАО „Тулачермет“» обслуживает компания-перевозчик МКП «Тулгорэлектротранс». Контроль за работой транспорта на линии осуществляет диспетчерская служба АО «ЦДС ТО» («Центральная диспетчерская служба Тульской области»), которая для диспетчеризации транспортного процесса перевозок использует аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Согласно отчетным данным АО «ЦДС ТО», транспортная работа автобусного маршрута № 28 выполняется не в полном объеме.

По всем фактам невыполнения транспортной работы в полном объеме с компанией-перевозчиком ведется претензионная работа.

Невыполнение транспортной работы в полном объеме в выходные дни обусловлено неукомплектованностью штата сотрудников из числа водителей автобусов.

Данная проблема является приоритетной для руководства компании-перевозчика. В целях ее решения разработана мотивационная программа по обучению водителей с последующим трудоустройством.

Автобусные маршруты № 33 «д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково» и № 34 «пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика „Тульская“» обслуживает компания-перевозчик

ООО ТП «Транссервис».



Фото из группы ВКонтакте «Чёрный Список Тула».

- Администрацией города Тулы посредством ГЛОНАСС/GPS проведена проверка работы автобусных маршрутов № 33 и № 34. Информация о нарушении утвержденных расписаний движения подтвердилась.

По всем фактам невыполнения транспортной работы в полном объеме с компанией-перевозчиком ведется претензионная работа, направленная на стабилизацию и увеличение объема транспортных услуг, оказываемых жителям города.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер на территории Тульской области, у перевозчиков, осуществляющих работу по нерегулируемым тарифам, наблюдается дефицит водительского состава.

Сообщается, что решение данной проблемы — в приоритете. Перевозчики (в том числе ООО ТП «Транссервис») проводят мероприятия для привлечения водителей и увеличения количества транспорта.

- Одновременно с вышеизложенным сообщаем, что руководителям

МКП «Тулгорэлектротранс» и ООО ТП «Транссервис» указано на необходимость усиления контроля за соблюдением утвержденных расписаний движения. Вопрос транспортного сообщения пос. Косая Гора находится на особом контроле у администрации города Тулы, — говорится в ответе чиновников.

Президент Тульского транспортного союза Вера Коротких рассказала корреспонденту Myslo, что вопрос по ситуации с маршрутками № 33 и 34 «стоит на повестке дня, проблема решается».