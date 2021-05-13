Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле: адвокат нашел ошибки в обвинительном заключении

Обвинение ссылается на пункты нормативно-правовых актов, которые вступили в силу через шесть лет после заключения сделки мены.

В Советском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной.

Главный фигурант дела — заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяна Силаева. По мнению следствия, она в конце 2014 — начале 2015 года превысила должностные полномочия, согласовав обмен территории депо на ул. Оборонной (находилось в муниципальной собственности) на стадион «Арсенал» и земельный участок на ул. Железнодорожной (имущество было частное). Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

Началось заседание с ходатайства адвоката Сергея Боркунова о приобщении к делу документов, сообщающих об ошибочной отсылке обвинительного заключения на отдельные нормативно-правовые акты. В частности, речь шла о положении, регламентирующем порядок владения, пользования и распоряжения имуществом.

Содержание некоторых пунктов процитировано в обвинительном заключении неверно, другие относятся к полномочиям городской Думы, а не КИЗО, третьи и вовсе на момент событий, которые разбирались в рамках следствия, отсутствовали в актуальной редакции постановления.

– Следователь взяла все эти пункты из редакции документа, которые действовали на момент проведения следствия, — от 27.05.2020 года. Вот такое разночтение. Как можно нарушить пункты, которые были приняты только через шесть лет после произошедших событий? — спросил адвокат.

Судья приобщила документы к делу. Оценка им будет дана позже.