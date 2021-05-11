Администрация Тулы запретила левый поворот и разворот на проспекте Ленина. Но это неточно

Управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы еще в апреле анонсировало дату запрета: 10 мая. Но его так почему-то и не ввели.

19 апреля 2021 года администрация Тулы на официальном сайте разместила информацию: «в районе дома №55 по пр. Ленина введен запрет на совершение маневров в виде левого поворота и разворота [ссылка на официальную публикацию]. Для этого будет нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.3 «Двойная сплошная линия». Вышеуказанные изменения вступят в силу с 10 мая 2021 года».

Отмечалось, что изменение схемы организации дорожного движения улично-дорожной сети Тулы сделано в целях ликвидации причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, ликвидации очага аварийности.

Однако ни 10 мая, ни сегодня, 11 мая, разрывы в двойной сплошной так и не закрасили, нет и знака, запрещающего левый поворот и разворот.

То ли о принятых изменениях в администрации попросту забыли, то ли по каким-то причинам решили их отменить. Myslo запросил информацию у городских чиновников, но конкретного ответа пока нет.

К слову, ГИБДД не один год пытается внедрить здесь запрет левых поворотов из-за повышенной опасности ДТП (в этом месте аж два разрыва двойной сплошной), но их почему-то не принимают.