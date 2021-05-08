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В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан

В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан

В результате ДТП пострадал один человек.

Утром 8 мая на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, у следовавшего в сторону Городского переулка внедорожника Nissan отстегнулся прицеп и врезался во встречную Lada Vesta.
 
Можно сказать, что мужчине за рулем «Лады» повезло — ему спасло жизнь то, что удар дышлом прицепа пришелся в середину водительской двери. Если бы это произошло на десяток сантиметров выше, последствия могли быть гораздо хуже.
 
Водитель Lada Vesta пострадал, его госпитализировали.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 1
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 2
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 3
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 4
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 5
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 6
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 7
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 8
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 9
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 10
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 11
В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан, Фото: 12
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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