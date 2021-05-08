В Туле слетевший у внедорожника прицеп «торпедировал» седан

Утром 8 мая на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, у следовавшего в сторону Городского переулка внедорожника Nissan отстегнулся прицеп и врезался во встречную Lada Vesta.

Можно сказать, что мужчине за рулем «Лады» повезло — ему спасло жизнь то, что удар дышлом прицепа пришелся в середину водительской двери. Если бы это произошло на десяток сантиметров выше, последствия могли быть гораздо хуже.

Водитель Lada Vesta пострадал, его госпитализировали.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.