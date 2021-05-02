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ДТП в центре Тулы с «Нивой» и реанимобилем: подробности

ДТП в центре Тулы с «Нивой» и реанимобилем: подробности

В аварии пострадали два человека.

Ранее Myslo сообщал, что вечером 2 мая в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской столкнулись реанимобиль «Форд Транзит» и «Нива».

По словам водителя отечественного внедорожника, он следовал по ул. Пушкинской по направлению к ул. Ф. Энгельса, а реанимобиль со стороны ул. Советской ехал вверх по проспекту. Мужчина утверждает, что услышал спецсигнал, когда уже выехал на перекресток на разрешающий для него сигнал светофора. Однако по месту удара в реанимобиль, которое  находится примерно в центре корпуса, можно предположить, что машина скорой находилась на перекрестке в момент удара.

Кроме того, один из очевидцев утверждает, что «Нива» выехала на проспект на мигающий желтый.

В момент ДТП в машине скорой помощи находились трое медиков, водитель и пациент. В аварии пострадали двое фельдшеров, их доставили в больницу.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Также по факту аварии начала проверку прокуратура Тульской области.

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ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 1
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 2
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 3
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 4
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 5
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 6
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 7
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 8
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 9
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 10
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 11
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 12
ДТП с автомобилем реанимации в центре Тулы, Фото: 13
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:26 +8
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