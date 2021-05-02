Туляк украл телефон у посетительницы кафе

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Тульские полицейские задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Хищение произошло в одном из кафе Пролетарского района. Злоумышленник воспользовался тем, что 50-летняя женщина оставила свой телефон на столике без присмотра, и украл его. Сумма ущерба составила 12500 рублей.

Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили личность похитителя. Украденный телефон был обнаружен и изъят. В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».