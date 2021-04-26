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В Плавске рецидивист напал на девушку, которая свидетельствовала против него

В Плавске рецидивист напал на девушку, которая свидетельствовала против него

После этого преступник угнал автомобиль и напал на полицейских.

В понедельник, 26 апреля, в одну из стоматологических клиник Плавска зашёл мужчина, вооружённый кухонным ножом, – он пытался напасть на санитарку, но девушка сумела скрыться.

Одна из версий произошедшего – месть. Якобы потерпевшая незадолго до случившегося свидетельствовала против злоумышленника, который избил её брата. Об этом в нашем блоге «Народный журналист» рассказал пользователь Экстаз Трепыхайлов.

Выбежав на улицу, преступник отобрал автомобиль у одного из клиентов клиники и попытался скрыться, но не справился с управлением – легковушка врезалась в препятствие, так что продолжать путь злоумышленнику пришлось пешком.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на розыск мужчины были ориентированы все сотрудники полиции. Вскоре на одной из улиц он был замечен нарядом ППС. При задержании злодей пытался оказать сопротивление патрульным, но был обезврежен и задержан. Полную картину произошедшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

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Место
Тульская областьПлавск

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