Кадр из видео tula.chp.
По Скуратово разгуливал вооружённый мужчина
Прибывшие на место полицейские задержали его и доставили в отдел для разбирательства.
В понедельник в поселке 2-й Западный (Скуратово) на ул. Новосёлов был замечен мужчина с предметом, похожим на пистолет-пулемёт. Он вёл себя агрессивно, ходил взад-вперёд по парковке и разговаривая с кем-то по телефону.
Обеспокоенные местные жители вызвали полицию. Стражи порядка задержали любителя оружия. Как выяснилось, пистолет-пулемёт был пневматическим. Возмутитель спокойствия доставлен в отдел, в причинах его нетипичного поведения разбираются полицейские.
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