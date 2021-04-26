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По Скуратово разгуливал вооружённый мужчина
Кадр из видео tula.chp.

По Скуратово разгуливал вооружённый мужчина

Прибывшие на место полицейские задержали его и доставили в отдел для разбирательства.

В понедельник в поселке 2-й Западный (Скуратово) на ул. Новосёлов был замечен мужчина с предметом, похожим на пистолет-пулемёт. Он вёл себя агрессивно, ходил взад-вперёд по парковке и разговаривая с кем-то по телефону.

Обеспокоенные местные жители вызвали полицию. Стражи порядка задержали любителя оружия. Как выяснилось, пистолет-пулемёт был пневматическим. Возмутитель спокойствия доставлен в отдел, в причинах его нетипичного поведения разбираются полицейские.

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