По Скуратово разгуливал вооружённый мужчина

Кадр из видео tula.chp.

Прибывшие на место полицейские задержали его и доставили в отдел для разбирательства.

В понедельник в поселке 2-й Западный (Скуратово) на ул. Новосёлов был замечен мужчина с предметом, похожим на пистолет-пулемёт. Он вёл себя агрессивно, ходил взад-вперёд по парковке и разговаривая с кем-то по телефону.

Обеспокоенные местные жители вызвали полицию. Стражи порядка задержали любителя оружия. Как выяснилось, пистолет-пулемёт был пневматическим. Возмутитель спокойствия доставлен в отдел, в причинах его нетипичного поведения разбираются полицейские.