В тульском общежитии мужчина до смерти избил соседа за аморальное поведение

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Вечером 11 ноября прошлого года в общежитии на ул. Металлургов осужденный избил своего соседа, который пришел домой пьяным, шумел и вел себя аморально. Затем туляк затащил мужчину в его комнату, где тот на следующий день умер от полученных повреждений.

Суд приговорил злоумышленника к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.