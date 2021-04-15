Дело о мене Центрального стадиона Тулы: свидетель в суде пояснила, почему сделку не оспорили

В Советском районном суде состоялось очередное заседание по делу о мене территории Центрального стадиона на депо на ул. Оборонной.

В качестве свидетеля допросили Юлию Агафонову. В 2014 году она работала в комитете имущественных и земельных отношений на должности начальника с подведомственными организациями и занималась подготовкой проекта постановления о мене земельных участков.

Юлия Агафонова пояснила, что основанием для подготовки этого документа стали два обращения: одно от Ирины Злобиной – владелицы Центрального стадиона – к главе администрации Тулы Евгению Авилову, второе от Валерия Симаковича, тогдашнего руководителя Тулгорэлектротранса (в оперативном управлении этой организации находилось депо на ул. Оборонной), к председателю КИЗО Татьяне Силаевой.

– Согласно порядку делопроизводства, которое ведется в администрации, любому обращению присваивается номер и прикрепляется «бегунок», определяющий, с кем должно быть согласовано обращение. Если это обращение на имя главы администрации Тулы, то оно поступает сначала к нему, а только после этого к курирующему заму и далее. В случае с обращением в КИЗО оно сначала было рассмотрено председателем комитета. В обоих случаях итогом рассмотрения стали поручения о подготовке постановления о мене, к ним же прилагались заключения об оценке стоимости имущества, подлежащего мене. Поскольку по формальным признакам нарушений не было (стоимость имущества, выводимого из муниципального, не превышала цену принимаемого) и согласования были получены, оснований не выполнять поручение не было.

Что касается того, кто должен был оценить целесообразность мены имущества, то свидетель пояснила, что, по ее мнению, это должен был сделать руководитель Тулгорэлектротранса.

– Тулгорэлектротранс – самостоятельное юридическое лицо, которое самостоятельно ведет хозяйственную деятельность и находится на самообеспечении. Именно поэтому предприятие должно было оценить целесообразность этой сделки. Руководство предприятие могло решить, как правильно использовать имущество, которое у них есть: где должна быть ремонтная база, где разворотные кольца, где административный комплекс, трамвайное депо и т. д.

Также свидетель пояснила, почему предприятие после заключения сделки мены не оспорило ее.

– После заключения сделки предприятие продолжало существовать и реализовывать уставные цели. Если эта сделка мешала реализовывать цели, то по ст. 18 ч. 3 ФЗ № 161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» она была бы признана ничтожной. Тут даже не имеет значение мнение собственника, сделка бы была отменена – об этом говорит разъяснение Пленума Верховного суда РФ. Но этого сделано не было, предприятие продолжало работу. У Тулгорэлектротранса был достаточно большой имущественный комплекс: депо на ул. Луначарского, огромная территория депо на ул. Приупской. Фактов о том, что мена отразилась на финансовой отчетности, мне неизвестно. Предприятие продолжило оказывать транспортные услуги населению без каких-либо сбоев.

Кроме этого было отмечено, что проект постановления на проверку отдавали в том числе и в прокуратуру, но нареканий со стороны надзорного ведомства на этапе подготовки к сделке не поступало.

Ранее в суде в качестве свидетелей допрошены заместитель главы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, бывший заместитель главы администрации Роман Мурзин, глава администрации Евгений Авилов, а также руководители Тулогрэлектротранса.

коротко о деле

Площадка бывшего депо на ул. Оборонной почти до конца 2014 года находилось в собственности Тулы, на ней располагался автобусный парк Тулгорэлектротраса. Но в последних числах декабря 2014 года этот земельный участок обменяли на территорию стадиона «Арсенал», которая на момент сделки находилась в частной собственности замдиректора по юридическим вопросам Тулгорэлектротранса Ирины Злобиной.

В результате сделки Ирина Злобина получила территорию депо и некоторое время сдавала ее в арену Тулгорэлектротрансу.

В 2020 году было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой. По мнению следствия, она превысила должностные полномочия, согласовав сделку мены, из-за чего Тулгорэлектротранс лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.