Житель Новомосковска украл серьги у сожительницы

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры пропали золотые серьги и две цепочки. Полицейские предположили, что к краже может быть причастен ее сожитель. Эта догадка подтвердилась – 23-летний ранее судимый за грабеж и кражу молодой человек сознался в преступлении.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».