новости
новости
Регистрация
Житель Новомосковска украл серьги у сожительницы

Житель Новомосковска украл серьги у сожительницы

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры пропали золотые серьги и две цепочки. Полицейские предположили, что к краже может быть причастен ее сожитель. Эта догадка подтвердилась – 23-летний ранее судимый за грабеж и кражу молодой человек сознался в преступлении.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:27 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалкражаНовомосковскпроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Герман Греф представил новый флагманский продукт — подписку СберПрайм +
Герман Греф представил новый флагманский продукт — подписку СберПрайм +
«Накажи автохама»: пособие от водителя Toyota Crown по неправильному обгону
«Накажи автохама»: пособие от водителя Toyota Crown по неправильному обгону
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.