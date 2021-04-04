В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6

Вечером 3 апреля на выезде из поселка Рассвет произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Audi A6 не справился с управлением на повороте и автомобиль вылетел с дороги.

Машина сбила бетонный столб, снесла несколько метров забора частного дома и, прежде чем остановилась, кувыркалась около 50−60 метров. Кроме того, в нескольких местах корпус авто пробили стальные трубы забора: одна из них насквозь прошила детское кресло на заднем сиденье и вышла в районе задней двери.

От полученных травм на месте происшествия скончался 36-летний пассажир иномарки. Водителя Audi доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.