новости
новости
Регистрация
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6

В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6

Водитель госпитализирован c травмами различной степени тяжести.

Вечером 3 апреля на выезде из поселка Рассвет произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Audi A6 не справился с управлением на повороте и автомобиль вылетел с дороги.
 
Машина сбила бетонный столб, снесла несколько метров забора частного дома и, прежде чем остановилась, кувыркалась около 50−60 метров. Кроме того, в нескольких местах корпус авто пробили стальные трубы забора: одна из них насквозь прошила детское кресло на заднем сиденье и вышла в районе задней двери.
 

 
От полученных травм на месте происшествия скончался 36-летний пассажир иномарки. Водителя Audi доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 1
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 2
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 3
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 4
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 5
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 6
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 7
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 8
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 9
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 10
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 11
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 12
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 13
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 14
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 15
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 16
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 17
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 18
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 19
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 20
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 21
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 22
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 02:46 +1
Другие статьи по темам
Событие
дтппогиб в ДТПпроисшествия
Место
ТулаРассветпоселок Рассвет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как создать уникальный тульский сувенир: научит бесплатный акселератор «Генератор»
Как создать уникальный тульский сувенир: научит бесплатный акселератор «Генератор»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.