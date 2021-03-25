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На Зеленстрое ДТП с участием маршрутки и троллейбуса собрало серьёзную пробку

На Зеленстрое ДТП с участием маршрутки и троллейбуса собрало серьёзную пробку

Участники аварии практически полностью перекрыли две полосы движения в сторону ул. Советской.

Как сообщает корреспондент Myslo, на проспекте Ленина, рядом с пересечением с ул. Рязанской произошло столкновение двух единиц общественного транспорта – троллейбуса и маршрутки.

Оба транспортных средства получили незначительные повреждения, но при этом перекрыли минимум две полосы движения. Затруднено движение в обе стороны, образовалась серьёзная пробка.

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Фотограф: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:26 0
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