На Зеленстрое ДТП с участием маршрутки и троллейбуса собрало серьёзную пробку

Участники аварии практически полностью перекрыли две полосы движения в сторону ул. Советской.

Как сообщает корреспондент Myslo, на проспекте Ленина, рядом с пересечением с ул. Рязанской произошло столкновение двух единиц общественного транспорта – троллейбуса и маршрутки.

Оба транспортных средства получили незначительные повреждения, но при этом перекрыли минимум две полосы движения. Затруднено движение в обе стороны, образовалась серьёзная пробка.