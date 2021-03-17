Комитет ветеринарии прокомментировал массовые увольнения на тульской ветстанции

Фото: chelyabinsk.zoon.ru.

В начале недели мы писали о тулячке, которая заявила о массовом увольнении в Тульской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

– Начальник данной ветстанции Никитин П. В. устроил массовое увольнение сотрудников, многие из которых предпенсионного возраста. 11 марта 2021 года он вручил уведомления о предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей, при этом тут же размещает объявление на сайте Adzuna о вакансии ветврача и ветфельдшера для данной ветстанции. Сократил отдел ветсанэкспертизы, который занимался контролем качества и безопасности пищевых продуктов животного и растительного происхождения. Теперь эти продукты будут продаваться без контроля санветврачей, что ставит под угрозу здоровье населения, – написала женщина в соцсетях.

В комитете ветеринарии Тульской области прокомментировали эту ситуацию:

– С учетом выделенных субсидий из регионального бюджета возникла потребность в сокращении девяти штатных единиц (должностей), четыре из них – вакантные. Также из-за сокращения числа договоров на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сократят еще три должности. При этом специалистам готовы предложить вакансии в других отделах.