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На дороге Тула – Новомосковск Ford протаранил Chevrolet

На дороге Тула – Новомосковск Ford протаранил Chevrolet

В одной из машин находился маленький ребенок.

Днем 15 марта на Новомосковском шоссе в Туле произошло жесткое ДТП. Примерно в 12.40 столкнулись Ford Mondeo и Chevrolet Lacetti.
 
По словам участников аварии, машины двигались по направлению из Тулы. Предположительно, напротив противотуберкулезного диспансера Chevrolet неожиданно включил левый поворот и начал тормозить.
 
Ехавший за ним Kia начал резко снижать скорость, а следовавший за ним Ford, не успевая затормозить, пытаясь избежать столкновения с Kia, вынужденно выехал на встречную полосу и там врезался в поворачивающий Chevrolet.
 
От удара машины развернуло. Ford перегородил полосу из Тулы, а Chevrolet оказался на обочине встречной полосы. В Chevrolet пассажирами были женщина и ребенок. По информации на момент публикации, в результате автоаварии никто не пострадал.
 
Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 1
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 2
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 3
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 4
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 5
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 6
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 7
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 8
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 9
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 10
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 11
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 12
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 13
На дороге «Тула-Новомосковск» Ford протаранил Chevrolet, Фото: 14
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:30 +2
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