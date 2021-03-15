На дороге Тула – Новомосковск Ford протаранил Chevrolet

В одной из машин находился маленький ребенок.

Днем 15 марта на Новомосковском шоссе в Туле произошло жесткое ДТП. Примерно в 12.40 столкнулись Ford Mondeo и Chevrolet Lacetti.

По словам участников аварии, машины двигались по направлению из Тулы. Предположительно, напротив противотуберкулезного диспансера Chevrolet неожиданно включил левый поворот и начал тормозить.

Ехавший за ним Kia начал резко снижать скорость, а следовавший за ним Ford, не успевая затормозить, пытаясь избежать столкновения с Kia, вынужденно выехал на встречную полосу и там врезался в поворачивающий Chevrolet.

От удара машины развернуло. Ford перегородил полосу из Тулы, а Chevrolet оказался на обочине встречной полосы. В Chevrolet пассажирами были женщина и ребенок. По информации на момент публикации, в результате автоаварии никто не пострадал.

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.