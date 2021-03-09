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Житель Новомосковска пытался зарезать брата, но ему помешал племянник

Житель Новомосковска пытался зарезать брата, но ему помешал племянник

Семейная драма произошла на лестничной площадке одного из домов.

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 25 декабря пьяный злоумышленник, находясь на лестничной клетке одного из домов, поссорился с братом и не менее четырёх раз ударил его ножом в грудь.

На шум из квартиры выбежал сын потерпевшего, который выбил нож из рук преступника. Это спасло мужчине жизнь. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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