Житель Новомосковска пытался зарезать брата, но ему помешал племянник
Семейная драма произошла на лестничной площадке одного из домов.
Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.
Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 25 декабря пьяный злоумышленник, находясь на лестничной клетке одного из домов, поссорился с братом и не менее четырёх раз ударил его ножом в грудь.
На шум из квартиры выбежал сын потерпевшего, который выбил нож из рук преступника. Это спасло мужчине жизнь. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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