Житель Новомосковска пытался зарезать брата, но ему помешал племянник

Семейная драма произошла на лестничной площадке одного из домов.

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 25 декабря пьяный злоумышленник, находясь на лестничной клетке одного из домов, поссорился с братом и не менее четырёх раз ударил его ножом в грудь.

На шум из квартиры выбежал сын потерпевшего, который выбил нож из рук преступника. Это спасло мужчине жизнь. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.