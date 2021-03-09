Осиный рой, холод и плесень: активисты добиваются переселения людей из кимовской развалюхи

Фото ОНФ.

Представители Общероссийского народного фронта в Тульской области обратились в администрацию Кимовского района с просьбой разъяснить, по какой причине граждане, проживающие в аварийном доме на улице Епифанской, 23, в поселке Казановка, оказались не включены в программу переселения. По данным экспертизы, износ дома составляет более 80%, что является основанием для предоставления проживающим нового жилья.

Общественники выехали в поселок, где встретились с заявительницей Валентиной Сергеевной Гуровой. Женщина рассказала, что дом был построен в 1929 г. как временное жилье для горноспасателей — людей, возводивших в Кимовском районе шахты по добыче бурого угля. После того как строительство подземных рудников завершилось, в квартиры заселили местных жителей.

Валентина Сергеевна прожила здесь всю жизнь. Ее супруг тоже жил в этом доме, в соседнем подъезде. Осенью прошлого года мужчина скончался от онкологического заболевания. Гурова считает, что его состояние усугубили условия проживания: постоянная сырость, вызвавшая черную плесень и грибок на стенах.

«На внешней стороне дома образовалась глубокая трещина. В ней поселился рой ос. Дошло до того, что насекомые начали проникать в квартиру, поскольку стены построены из саманного кирпича и уже сплошь покрылись дырами и трещинами. Нас с мужем постоянно кусали осы», — рассказала Гурова.

Нашествие осиного роя — не единственная напасть в доме на Епифанской. Из-за сильных морозов жильцы всю зиму спали по ночам в верхней одежде, надевали даже шапки. Отопление хотя и газовое, но стены тепло не удерживают, в квартире холодно.

Признания дома аварийным заявительница добивалась на протяжении семи лет.

В 2016 г. его износ составил 65%, еще через год — 70%, по данным последней экспертизы, аварийность дома достигла уже 82%. Несмотря на это, в программу переселения жильцов так и не включили. Добиться от районной администрации четкого ответа по данному вопросу люди не смогли, поэтому и обратились в ОНФ.

«Представители Народного фронта выезжали в поселок Казановка, где убедились в плачевном состоянии дома. У заявительницы скопилась целая кипа ответов из всевозможных инстанций, которые, однако, определенности не вносят. До сих пор непонятно, почему администрация Кимовского района не дает ответа на вопросы о постановке в очередь на переселение. В этом сейчас предстоит разбираться ОНФ. В доме на данный момент занято семь квартир», — прокомментировал активист ОНФ в Тульской области Роман Руденко.