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В тульском Музейном квартале пройдёт лекция о древних металлургах
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

В тульском Музейном квартале пройдёт лекция о древних металлургах

В Научном центре «Археология и реставрация» историк Андрей Наумов расскажет о том, как зарождалось кузнечное производство на Куликовом поле.

В Научном центре «Археология и реставрация», расположенном в Музейном квартале (ул. Металлистов, д. 1), кандидат исторических наук Андрей Наумов расскажет посетителям о металлургах и кузнецах Куликова поля. Лекция состоится 11 марта, в 18.30.

Туляки узнают, как археологи, исследуя древнерусские селища Куликова поля, обнаружили многочисленные следы производства и кузнечной обработки сыродутного железа. Местные крестьяне постоянно нуждались в ремонте и изготовлении новых железных орудий труда и быта. Этим и занимались куликовские металлурги и кузнецы.

Исследователям удалось воссоздать быт и труд мастеров, восстановить ремесленные печи-домны, постройки-домницы, инструменты, и открыть тайны выработки из руды металла, приемы кузнечества, которыми пользовались мастера Куликова поля.

Стоимость билета – 100 рублей. Подробности и бронирование мест по телефонам: 77-38-05 и 77-38-06, а также по e-mail: archcenter@kulpole.ru

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