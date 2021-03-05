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Пострадавшему в Новомосковске рабочему пришили оторванную кисть руки
Кадр из видео.

Пострадавшему в Новомосковске рабочему пришили оторванную кисть руки

Операция прошла успешно.

Как стало известно Myslo, рабочему, пострадавшему на одном из крупных предприятий Новомосковска, пришили оторванную конечность. Сохранить кисть удалось благодаря быстрым и профессиональным действиям тульских и московских медиков. 

Напомним, 4 марта в цехе одного из новомосковских предприятий произошел несчастный случай. По предварительным данным, рука рабочего попала в шнековый механизм устройства для смешивания сухих смесей. В результате мужчине оторвало кисть.

Коллеги вызвали пострадавшему скорую. По данным регионального Центра медицины катастроф, вызов поступил в 10.03, а в 10.21 бригада уже прибыла на адрес.

Пациенту сначала оказали помощь на месте. Впоследствии врачи приняли решение о переводе пациента в одну из столичных больниц, куда его доставили на вертолете санавиации регионального Центра медицины катастроф.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:20 +12
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