Пострадавшему в Новомосковске рабочему пришили оторванную кисть руки

Кадр из видео.

Как стало известно Myslo, рабочему, пострадавшему на одном из крупных предприятий Новомосковска, пришили оторванную конечность. Сохранить кисть удалось благодаря быстрым и профессиональным действиям тульских и московских медиков.

Напомним, 4 марта в цехе одного из новомосковских предприятий произошел несчастный случай. По предварительным данным, рука рабочего попала в шнековый механизм устройства для смешивания сухих смесей. В результате мужчине оторвало кисть.

Коллеги вызвали пострадавшему скорую. По данным регионального Центра медицины катастроф, вызов поступил в 10.03, а в 10.21 бригада уже прибыла на адрес.

Пациенту сначала оказали помощь на месте. Впоследствии врачи приняли решение о переводе пациента в одну из столичных больниц, куда его доставили на вертолете санавиации регионального Центра медицины катастроф.