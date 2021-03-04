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В Новомосковске подозреваемый пришел на свидание к оперативникам
Изображение Karolina Grabowska с сайта Pixabay.

В Новомосковске подозреваемый пришел на свидание к оперативникам

Предполагается, что мужчина украл 18 тысяч рублей с банковской карты сожительницы.

Недавно в новомосковскую полицию обратилась местная 24-летняя жительница. Она заявила, что с ее банковской карты пропали 18 тысяч рублей. Стражи порядка пришли к выводу, что деньги мог похитить сожитель потерпевшей. То, что мужчина перестал появляться дома и выходить на связь, только усилило их подозрения.
 
Подозреваемый ранее уже был судим, поэтому в отделе МВД была информация о его знакомых. Полицейские нашли контакты прежней сожительницы подозреваемого и убедили ее пригласить мужчину на свидание.
 
«Несмотря на позднее время, мужчина пришел в кафе, где было назначено свидание. Но вместо экс-возлюбленной его там ждали оперативники. 26-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:13 0
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