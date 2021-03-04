В 2021 году инвестпроекты принесут в Тульскую область 12 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об инвестиционной политике региона в ходе пресс-конференции рассказали заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин и министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко.

Тульская область уже несколько лет входит в топ-10 регионов – лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по уровню комфортности ведения бизнеса. В 2020 году регион поднялся с 6-го на 3-е место.

Министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко:

Павел Татаренко – В регионе появилось два новых механизма улучшения инвестиционного климата. В первую очередь, это соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Он подразумевает возмещение затрат от инвестора в регионе на развитие инфраструктуры: транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой за период уплаты им налогов от 5 до 11 лет. 18 декабря в Москве уже заключено первое соглашение для Тульской области между компанией «Мираторг Орел», Министерством экономического развития РФ и министерством экономического развития Тульской области. Соглашение подразумевает строительство для компании «Мираторг» производства по хранению и обработке картофеля с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей и созданием более двух тысяч рабочих мест. Тульская область вошла в числе первых 20 регионов РФ, которые заключили соглашение с инвесторами. Второй механизм – специальный инвестиционный контракт СПИК 2.0. Такой контракт уже был заключен с компанией HAVAL Motor Rus в сентябре 2020 года. Он подразумевает вложение 42 млрд рублей в производство автомобилей и более глубокую локализацию производства на территории области. Завод открылся в 2019 году, уже было вложено предприятием более 500 млн долларов. Сейчас там выпускается четыре вида внедорожников и планируется запуск производства пятой модели.

Федеральными законами введены новые положения о специальных инвестиционных контрактах. В соответствии с ними максимальный срок действия СПИК увеличился до 20 лет. Также был убран минимальный лимит инвестиций для того, чтобы предприятие могло претендовать на получение СПИК.

Регион тоже усовершенствовал налоговое законодательство в части установления ставки налога на прибыль для участников специальных инвестконтрактов в размере 0% в течение первых 8 лет, далее налог составит 10% до конца срока действия СПИК.

В 2020 году правительством Тульской области осуществлялась корректировка налогового законодательства. Внесены изменения в 10 законов Тульской области, предусматривающие установление пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения, инвестиционного налогового вычета, налога на имущество организаций, транспортного налога. Скорректированы критерии получения налоговых льгот по налогу на имущество организаций.

В 2020 году министерство разработало три новых закона. Это введение нового налога на профессиональный доход, установление размеров потенциального дохода в патентной системе налогообложения и о льготном налогообложении в 2021 году по налогу на имущество организаций и транспортному налогу. В нынешнем году эта работа будет продолжена.

В 2020 году завершено 15 крупных инвестиционных проектов на сумму более 42 млрд рублей, создано более 3000 новых рабочих мест.

Наиболее крупные проекты:

Строительство Тульской мясной компании, свинокомплекса – объем инвестиций 11 млрд рублей, создано 650 рабочих мест, общая мощность предприятия – 57 тысяч тонн в год.

Тепличный комплекс «Тульский» – 7,6 млрд рублей инвестиций, 388 рабочих мест.

Производство хранения и обработки овощей «Мираторг Орел» – 6,4 млрд рублей инвестиций, 314 рабочих мест.

Компания «Каргилл», строительство энергоцентра по одновременному производству электричества и тепла – 1,5 млрд рублей, 15 рабочих мест.

Дистрибьюторский центра компании «Проктер энд Гэмбл Новомосковск» – 2,2 млрд рублей, 550 рабочих мест.

В 2021 году 17 компаний планируют завершить свои проекты. Общий объем инвестиций составит более 12 млрд рублей, будет создано более 2000 новых рабочих мест. Самые крупные из них:

Предприятие по освоению комсомольского участка месторождения поваренной соли, «Киреевский солепромысел» – 2,7 млрд рублей, 115 рабочих мест.

Завод по глубокой переработке фуражных зерновых культур, «Промбиотехнологии» – 2,89 млрд рублей, 173 рабочих мест.

Еще восемь компаний планируют приступить к строительно-монтажным работам. Это принесет региону 13 млрд рублей и более 1300 новых рабочих мест.

Министр также добавил, что, несмотря на пандемию, регион продолжает демонстрировать рост по ряду ключевых экономических показателей:

- индекс промышленного производства за 2020 год по Тульской области составил 112,4% к уровню предыдущего года (в ЦФО – 105,2%, в РФ – 97,1%);

- индекс производства продукции сельского хозяйства в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличился на 8,9% (РФ – на 1,5%). Объем продукции сельского хозяйства составил 90,4 млрд рублей;

- доходы консолидированного бюджета области за 2020 год сложились в объеме 112,5 млрд рублей – 111,8% к 2019 году;

- темп ввода жилых домов в области за 2020 год – 104,4% к 2019 году (по РФ – 98,2%). Введено 679,4 тыс. кв. м жилья;

- объем выполненных работ в строительстве за 2020 год в сопоставимых ценах к 2019 году составил 108,5% (в РФ – 100,1%).

Как ранее на оперативном совещании отметил первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев, уровень инвестиций в прошлом году по предварительной оценке составил 126 млрд рублей, что ниже уровня 2019 года, что обусловлено объективными причинами, связанными с переносами сроков строительства и другими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Достичь роста в ближайшие несколько лет планируется за счет реализации в регионе крупных инвестиционных проектов.

– При этом регион продолжает привлекать инвесторов созданным благоприятным инвестиционным климатом даже в нынешних непростых условиях. Так, в 2020 году Тульская область заключила с инвесторами 13 соглашений на общую сумму 33 млрд рублей, – сообщил Павел Татаренко.

Что привлекает инвесторов в Тульской области?

Для улучшения инвестиционного климата в области скорректирована дорожная карта. Сейчас в ней 108 мероприятий. В частности, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» введены меры финансовой поддержки бизнеса на территории моногородов Тульской области. Расширен перечень продуктов, представляемых МСП Банком. Микрокредитная компания «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» ускорила рассмотрение заявок на получение мер финансовой поддержки для малых предпринимателей с 15 до 10 дней. Расширен перечень банков – партнеров гарантийного фонда. Внесены поправки в законодательство в сфере инвестиционной деятельности.

В плане развития Тульской области, который должен быть реализован до 2024 года, обозначена задача привлечь больше 1 трлн рублей инвестиций. Часть плана уже обеспечена инвестиционными соглашениями. А та часть, которая пока не обеспечена соглашениями, сейчас находится в работе.

Заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин:

Григорий Лаврухин – В регионе сформированы модельные проекты, которые предлагаются потенциальным инвесторам. В числе приоритетных отраслей: химическая промышленность, машиностроение, производство композитных материалов, сельхозпроизводства, добыча полезных ископаемых. Отдельный блок – инвестиционно-туристическое направление. Это размещение новых городских пространств в исторических местах региона, рядом с федеральными трассами и т. д. Особое внимание уделяется строительству инфраструктуры. Правительство Тульской области организовало тесное взаимодействие с ключевыми ресурсоснабжающими организациями и профильными федеральными ведомствами. Используются все возможные механизмы привлечения федерального финансирования: Фонд развития моногородов РФ;

комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры;

инфраструктурная программа естественных монополий;

ресурсы ДОМ.РФ – область прорабатывает участие в пилотном проекте по выпуску инфраструктурных облигаций (это позволит до 2030 года привлечь около 4 млрд рублей под 2% на строительство инженерной и социальной инфраструктуры для комплексного освоения территорий при строительстве нового жилья);

внедряются новые региональные инструменты – субсидии муниципалитетам на проектирование инфраструктуры для моногородов и сельских территорий (в т. ч. для участия в программе комплексного развития сельских территорий).

Инвесторам предоставляются обеспеченные инфраструктурой площадки в особой экономической зоне и в индустриальном парке «Узловая», а также в частных технопарках и на территориях муниципалитетов. Всего в регионе создано более 100 площадок с инфраструктурой площадью более 3000 га.