Родственники погибшего в аварии 1 января туляка: «Виновник ДТП мог поменяться местами с мертвым пассажиром»

Близкие погибшего Алексея Шалиманова утверждают, что он уезжал из дома как пассажир, а теперь его выставляют водителем-виновником.

1 января 2020 года в 23.30 на съезде с М2 к Мясново произошло ДТП: Volkswagen Passat врезался в столб и перевернулся. На месте был обнаружен 36-летний Алексей Шалиманов, он получил сильные травмы и скончался на месте аварии.

Всё выглядело просто и понятно: разбитая машина, рядом, со стороны водительского места, — тело Алексея. Его из покореженного Volkswagen вытащили очевидцы. По предварительной версии, озвученной пресс-службой УМВД России по Тульской области, именно Алексей Шалиманов управлял машиной в момент аварии. Полицейские склоняются к тому, что в автомобиле, кроме Алексея, в ту ночь никого не было.

Однако у знакомых и родственников погибшего Шалиманова иная версия произошедшего.

По их словам, в ту ночь из двора зареченской многоэтажки Алексей уезжал не один, а в компании двух знакомых, одному из которых и принадлежит Volkswagen. Близкие Шалиманова говорят: Алексей уезжал на переднем пассажирском месте.

Перед поездкой все они выпивали во дворе, отмечали новогодние праздники. Куда именно направились нетрезвые молодые люди, неизвестно. Куда-то в сторону Щекино.

Друзья погибшего предполагают, что после ДТП кто-то из выживших перетащил тело Алексея, чтобы снять с себя ответственность за смертельную аварию.

Один из уезжавших из Тулы вместе с Алексеем потом рассказывал друзьям, что в момент аварии Шалиманов был в Volkswagen один. Якобы они уезжали вместе, но поссорились, и Алексей уехал на чужом автомобиле. Оставшимся на улице якобы пришлось ловить попутку и догонять. По их версии, именно поэтому на месте аварии они оказались первыми, вытащили тело Алексея из машины, пытались оказать ему помощь. Так ли всё было на самом деле, установит следствие.

Второй выживший участник аварии на данный момент не выходит на связь и местонахождение его неизвестно.

Если вы стали свидетелем этой аварии и что-то знаете о произошедшем, пишите автору в личные сообщения или в WhatsApp +7 953 952 21 23.