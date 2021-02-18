ДТП с маршруткой и автобусом спровоцировало пробку в Заречье

Утром 18 февраля на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспондент Myslo, в районе поворота на ул. Пузакова столкнулись маршрутка и автобус.

Транспортные средства перекрыли всё движение в направлении к центру города, и объехать их можно только по встречной полосе.

На момент публикации новости участники автоаварии ожидали сотрудников ГИБДД. Из-за происшествия образовалась серьезная пробка.