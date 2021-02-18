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ДТП с маршруткой и автобусом спровоцировало пробку в Заречье

ДТП с маршруткой и автобусом спровоцировало пробку в Заречье

Транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.

Утром 18 февраля на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспондент Myslo, в районе поворота на ул. Пузакова столкнулись маршрутка и автобус.
 
Транспортные средства перекрыли всё движение в направлении к центру города, и объехать их можно только по встречной полосе.
 
На момент публикации новости участники автоаварии ожидали сотрудников ГИБДД. Из-за происшествия образовалась серьезная пробка.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:04 +3
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