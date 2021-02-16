Фото предоставлены очевидцем.
На Щекинском шоссе после ДТП загорелся автомобиль
На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ГИБДД.
Утром 16 февраля на Щекинском шоссе в Туле произошло ДТП. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец последствий происшествия.
По предварительным данным, столкновение было лобовым и после удара один из автомобилей загорелся.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что столкнулись Chevrolet Niva и Renault Logan. Предполагается, что водитель внедорожника не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, что и привело к ДТП. Пострадала водитель Renault.
На момент публикации новости на месте происшествия находились два пожарных расчета и сотрудники ГИБДД.
Новость обновлена в 08.58: добавлена информация региональной Госавтоинспекции.
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