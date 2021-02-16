На Щекинском шоссе после ДТП загорелся автомобиль

Фото предоставлены очевидцем.

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ГИБДД.

Утром 16 февраля на Щекинском шоссе в Туле произошло ДТП. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец последствий происшествия.

По предварительным данным, столкновение было лобовым и после удара один из автомобилей загорелся.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что столкнулись Chevrolet Niva и Renault Logan. Предполагается, что водитель внедорожника не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, что и привело к ДТП. Пострадала водитель Renault.

На момент публикации новости на месте происшествия находились два пожарных расчета и сотрудники ГИБДД.

Новость обновлена в 08.58: добавлена информация региональной Госавтоинспекции.