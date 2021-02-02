новости
новости
Регистрация
Туляк призывал избивать полицейских на митинге в поддержку Навального, но извинился: видео

Туляк призывал избивать полицейских на митинге в поддержку Навального, но извинился: видео

Молодой человек принес публичные извинения.

Сотрудниками регионального ФСБ и МВД задержан 22-летний туляк, который в социальной сети опубликовал призывы к гражданам выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января. 

Также он призывал применять физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». 

Задержанный дал признательные показания, раскаялся и принес публичные извинения перед сотрудниками полиции и членами их семей, а также призвал граждан не участвовать в несанкционированном публичном мероприятии.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:40 −1
Другие статьи по темам
Событие
митингпризывызадержание
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Советской в Туле трамвай сошел с рельсов
На улице Советской в Туле трамвай сошел с рельсов
Российский иммунолог рассказал об отмене масочного режима
Российский иммунолог рассказал об отмене масочного режима
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.