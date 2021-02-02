Туляк призывал избивать полицейских на митинге в поддержку Навального, но извинился: видео

Сотрудниками регионального ФСБ и МВД задержан 22-летний туляк, который в социальной сети опубликовал призывы к гражданам выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января.

Также он призывал применять физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Задержанный дал признательные показания, раскаялся и принес публичные извинения перед сотрудниками полиции и членами их семей, а также призвал граждан не участвовать в несанкционированном публичном мероприятии.