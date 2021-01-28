Пьяный туляк сломал столик выдачи заказов в кафе

В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил потасовку в кафе, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, сегодня, 28 января, около двух часов ночи 24-летний пьяный туляк громил одно из кафе на улице Ложевой: сломал столик заказов, попутно переругиваясь с посетителями.

Сотрудница кафе вызвала росгвардейцев, которые усмирили буяна и передали его следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка.