В Алексине женщина отказалась надеть маску и ударила полицейского

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Теперь в отношении дамы заведено уголовное дело. Ну кто бы сомневался.

25 января в Алексине сотрудники полиции задержали местную жительницу, оскорбившую стражей порядка. По нашей информации, конфликт произошел из-за того, что женщина отказалась надевать медицинскую маску.

Полицейские, как говорят очевидцы, для начала вежливо попросили даму, которая стояла на остановке общественного транспорта, соблюдать противоковидные ограничения и надеть маску. Женщина проигнорировала просьбу стражей порядка, весьма в грубой форме посоветовав им идти по своим делам.

Ошарашенные полицейские решили доставить ковид-диссидентку в отдел полиции. По пути женщина не только оскорбила кого-то из слуг народа, но и даже умудрилась ударить одного из них.

Теперь в отношении дамы возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.