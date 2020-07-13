При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека

Фото предоставлены очевидцем происшествия.

Утром 13 июля в доме № 18 на ул. Серебровской в Туле произошел серьезный пожар. Сообщение о происшествии поступило примерно в 7.20. По словам очевидцев, возгорание произошло на третьем этаже, а открытое пламя из окон горящей квартиры било до четвертого этажа.

- По прибытии на место происшествия, в 7.22, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар ликвидирован в 7.46. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается, — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

По предварительным данным, с применением спасательных устройств сотрудники МЧС вывели с верхних этажей не менее пяти пострадавших, в том числе одного ребенка, которым потребовалась медицинская помощь. Кроме того, эвакуировали жильцов подъезда.

Пожарным удалось спасти 14 человек.

По информации на момент публикации новости, в результате пожара погибли двое мужчин и одна женщина. Один погибший жил на третьем этаже, двое на пятом. Все они, по предварительным данным, скончались от отравления угарным газом. Еще один пострадавший находится в реанимации.

В региональном следственном комитете сообщили корреспонденту Myslo, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).