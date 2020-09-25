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Три человека погибли на пожаре в Туле: виновницу хотят отправить в психбольницу

Три человека погибли на пожаре в Туле: виновницу хотят отправить в психбольницу

39-летняя женщина подожгла диван, и это привело к смерти соседей.

В Привокзальном округе Тулы завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины. Тулячку обвиняют по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
 
«Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемой в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается в полном объеме, уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
По версии следствия, 13 июля 2020 года обвиняемая подожгла диван, от которого загорелась квартира. В результате пожара погибли три человека и еще один пострадал.
 
Напомним, утром 13 июля на улице Серебровской в Туле в многоэтажном доме произошел пожар. При тушении на месте происшествия на 3-м и 5-м этажах дома были обнаружены тела трех человек, двух мужчин и женщины.
Галерея
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека, Фото: 1
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека, Фото: 2
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека, Фото: 3
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека, Фото: 4
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека, Фото: 5
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека, Фото: 6
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека, Фото: 7
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли три человека, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
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